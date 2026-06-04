VÍDEO | Nacho García, al descubrir qué jugador fichará Riquelme si preside el Real Madrid: "Le viene bien hasta el nombre..."

El empresario fue entrevistado en El Hormiguero y aprovechó su visita al programa de Pablo Motos para anunciar a qué super estrella del fútbol fichará si consigue presidir el equipo blanco.

Este miércoles Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, fue a divertirse a El Hormiguero y aprovecho su visita al programa de Pablo Motos para lanzar un bombazo: anunció el fichaje de un jugador si conseguía ser elegido presidente.

Como se puede ver en las imágenes, Motos tiene una camiseta del equipo blanco en la que aparece el nombre de esa super estrella del balón. "Si Enrique Riquelme es presidente del Real Madrid se compromete a que venga Haaland", dice el presentador mostrando la parte trasera de la camiseta.

"Lo veo posible, es que le viene bien hasta el nombre: ¡Haaland Madrid!", comenta Nacho García. "Este chiste ha tenido que venir el director a explicármelo", confiesa el zapeador. "Te lo ha explicado y ha estado un rato", añade Dani Mateo.

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