Las conexiones de Zapeando con Más Vale Tarde siempre dejan momentazos entre Dani Mateo y los presentadores del programa, Iñaki López y Cristina Pardo.

En esta ocasión, los presentadores del programa vespertino hacen referencia al último tramo de Zapeando en el que hablan sobre Britney Spears. Dani Mateo les pregunta a Iñaki y Cristina por la última sección del programa, que califica como, "historia de la televisión".

Cristina Pardo no duda en tirar de ironía y responde: "Yo lo que he visto ha sido a Miki sacando la lengua y a Valeria moviendo la boca como si fuera un filete ruso". A lo que añade Iñaki López, entre las risas de su compañera: "No sé como vamos a afrontar la tarde".