Faltan pocos días para que se descubra uno de los secretos mejor guardados: el vestido de Cristina Pedroche para las campanadas. Como ha contado en varias ocasiones, la zapeadora y Josie comienzan a pensar el concepto del siguiente año al terminar las campanadas.

Como han explicado los zapeadores, Cristina no suelta prenda sobre su vestido a pesar de que intentan que la zapeadora les de algún detalle más concreto o incluso les enseñe alguna fotografía. "Cristina no nos ha dicho nada", afirma María Gómez.

A la única persona que le enseña la foto del vestido antes es a Miki Nadal y, como explica la zapeadora, como no han coincidido en persona estos días no se lo ha podido enseñar. Cristina, además, tiene mucho cuidado para evitar cualquier tipo de filtración. "No mando fotos ni por WhatsApp, si no es en persona...no se ve", explica Cristina.