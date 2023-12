Cristina Pedroche ha visitado 'El Hormiguero' a pocos días de celebrar su décimo aniversario despidiendo el año desde la Puerta del Sol. La zapeadora no ha querido dar muchas pistas sobre cómo será su vestido pero sí que ha dado una definición del mismo: "Vida". "El vestido, cuando yo me lo quite, podrá seguir moviéndose", añade Cristina.

Tras las palabras de Pedroche, los zapeadores se han aventurado a intentar adivinar cómo será su outfit para las campanadas de 2023. "El traje tiene vida, se va a seguir moviendo después...¿estás vacilando a España o vas a ponerte un señor encima, como un koala, que luego va a irse a su casa?", pregunta Quique Peinado.

Con la pista de "vida", Valeria Ros y María Gómez sugieren que es un vestido que luego se puede plantar. "¿Qué tiene vida? Algo que se mueve", les dice Pedroche. Valeria, siguiendo esa línea de la vida, le pregunta si está embarazada aunque Cristina contesta: "Por poder...pero no, es muy pronto, mi hija tiene cinco meses".