El 'zasca' de una espectadora a Gloria Santoro cuando la llama para regalarle un jamón: "Me está molestando"

Gloria Santoro llama a una espectadora para anunciarle que ha ganado el preciado premio, pero se encuentra con una respuesta inesperada: "Me está molestando que está la novela".

Repartir un jamón no siempre es una tarea sencilla. Y si no que se lo digan a Gloria Santoro, copresentadora de 'En Compañía', que ha protagonizado uno de los momentos más surrealistas del programa al intentar entregar uno de sus preciados premios.

La presentadora llama a una espectadora para comunicarle que ha sido seleccionada para recibir el jamón. Sin embargo, al otro lado del teléfono no parece haber demasiado entusiasmo. "¿Conoce usted el programa? ¿Le puedo hablar o le estoy molestando?", pregunta Gloria Santoro, a lo que la mujer contesta contundente: "Me está molestando, que está la novela".

Una respuesta que ha convertido la llamada en un auténtico 'zasca' y que ha provocado las risas en Aruser@s. Porque, como apuntan los colaboradores, si hay algo "sagrado" es la novela.

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