VÍDEO | Belén Samper, sobre el estudio que ha localizado una gran cantidad de magma bajo Tenerife: "Podemos seguir comiendo sin problema"

Cuando se cumplen cinco años de la erupción del volcán de La Palma, Belén Samper analiza el estudio que ha descubierto una enorme cantidad de magma bajo Tenerife y explica que los expertos han mandado "un mensaje contundente de calma y prudencia".

Esta semana se han cumplido cinco años de la erupción del volcán de La Palma y Belén Samper recuerda este fenómeno que tuvo en vilo a España y el mundo durante más de 80 días. En aquellos días, explica, se registraron 25.000 terremotos, 7.000 personas fueron evacuadas, 1.300 quedaron afectadas y cambió la vida de muchas personas para siempre.

La isla también se transformó, ya que la lava ganó terreno al mar, creando una nueva geografía, como fajanas y "nuevos terrenos que algún día serán cultivos". También nuevas playas, que todavía no son habitables porque, pasados cinco años, el suelo todavía está a 200 grados.

Al lado de La Palma, en Tenerife, un estudio ha demostrado que hay una gran acumulación de magma vinculada a la sismicidad anómala. Sin embargo, Belén tranquiliza: "La conclusión es que podemos seguir comiendo sin problema".

La meteoróloga de laSexta explica que un grupo de científicos ha localizado una gran concentración de magma bajo la isla de Tenerife a una profundidad de entre 10 y 30 kilómetros. A pesar de lo llamativo del titular, los expertos "han lanzado un mensaje contundente de calma y prudencia" porque "no hay ningún indicio de erupción inminente".

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