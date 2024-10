Muchas personas tienen cierta tendencia a quejarse, algo que, como ha explicado Arun Mansukhani, puede no ser recomendable ya que puede generar las hormonas del estrés. Pero, ¿cómo podemos evitar hacerlo? El psicólogo expone que es importante primero quitar a las personas que "están pasándolo objetivamente mal" y señalar solo aquellas personas "que se quejan sin tener necesidad".

El psicólogo divide a estos últimos en dos grandes grupos: los que se quejan de todo y las personas que se quejan siempre de los mismo. Los primeros, como explica Arun, "tiene un problema de focalización en lo negativo" y, en su caso, "les va a venir muy bien focalizar en lo positivo, por ejemplo, todos los días sentarse en un sitio y pensar en todo lo bueno que tienen".

En cuanto al segundo grupo, "no focalizan en lo negativo sino que hacen una queja defensiva". "Estas personas se quejan, precisamente, para no actuar. La queja me permite desahogar un poco y eso me permite seguir en una situación que me está cargando", añade. Para el psicólogo estas personas deberían empezar a actuar. "Muchas de ellas quizá no van a poder salvo que busquen ayuda profesional", explica.