Tras la inesperada reacción de una mujer al enterarse de que su hija estaba embarazada, Dani Mateo no ha podido evitar preguntar a Quique Peinado y Valeria Ros, cómo actuaron sus madres al enterarse de que iban a ser abuelas: "¿Se lo tomaron así de bien o peor?". A lo que el de Vallecas confiesa: "Os voy a decir una cosa tristísima, no me acuerdo. Supongo que a mi madre le haría ilusión".

Sin embargo, Valeria se acuerda perfectamente de cómo fue este cómico momento: "Mi madre reaccionó yo creo que como todo el mundo, preguntándome quién era el padre", una respuesta tan inesperada que provoca las risas en el plató de Zapeando. "Pero, al menos, ¿la respuesta estaba clara?", se interesa Cristina Pedroche, a lo que la vasca no duda en contestar: "No, hasta la ecografía 5D". Puedes ver el cómico momento que se produce en el plató de Zapeando en el vídeo principal de la noticia.