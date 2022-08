Paula Púa muestra en el plató de Zapeando "un truco infalible para viajar solo en cualquier transporte púbico": "Consiste en ofrecer el asiento a todo el que pasa a la evz que le regalas tu mejor sonrisa de psicópata pervertido".

Eso sí, la zapeadora ve un fallo: "El único problema que tiene esta técnica es que si alguien se siente a tu lado, el que se tiene que lanzar eres tú, porque un psicópata solo llama a otro psicópata". Por su parte, Isabel Forner lo tiene claro: "A mí me hacen eso y no me siento. Puedes ver el viral en el vídeo principal de esta noticia.