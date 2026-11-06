Los colaboradores de Zapeando reaccionan a la jubilación de Wyoming: "No me lo creía, yo pensaba que íbamos a sacarlo muerto, ¡como el Cid!"

En el programa de esta tarde los colaboradores han reaccionado a la sonada noticia de la jubilación de un grande de la televisión: el Gran Wyoming.

Tras 20 años en El Intermedio y toda una vida en la televisión, el Gran Wyoming se jubila. "La verdad que la noticia me pone triste" cuenta Maya Pixelskaya, pero no por perder a un gran comunicador de la televisión, "sino porque si me jubilo como él a los 71, ¡aún me quedan 30 años!".

"No me lo creía", Dani Mateo no daba crédito a la noticia, "yo pensaba que íbamos a sacarlo muerto, ¡como al Cid!".

Y es que son muchos años de una larguísima carrera profesional del presentador, nada más y nada menos que 20 años al frente de El Intermedio.

En Zapeando han aprovechando a reutilizar el video homenaje que han realizado en el programa Más Vale Tarde para Wyoming, aunque, después de verlo, "no sé si 'El Intermedio' es un programa de televisión o una despedida de soltero que dura 20 años", comenta por su parte Nacho García.

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