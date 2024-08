En muchas culturas se considera que cuando el día 13 de un mes cae en martes, es un día de mala suerte. Por ello, Jiaping ha salido a la calle para saber las supersticiones que tiene la gente. Una señora, por ejemplo, confiesa que es muy supersticiosa. "Si rompo un espejo no salgo de mi casa en cuatro años", le dice a la reportera.

Otra mujer le cuenta a Jiaping otra de sus supersticiones: evitar tener relojes de pared parados. "La casa no avanza, lo he comprobado", afirma. Otro chico explica que él antes era muy supersticioso pero que después se dio cuenta de que era una tontería. "Hago todo lo contrario... si se cae la sal tiro más", dice entre risas a Jiaping.

La gente también se anima a compartir sus rituales contra la mala suerte con Jiaping. Una señora le cuenta que cruza los dedos para cortar la negatividad. Otro chico explica que antes cuando hacía un examen siempre tenía que usar un boli nuevo. "Me lo inventé yo porque pensaba que me iba a salir mal", confiesa. Un señor, por su parte, sigue un ritual cuando juega el Real Madrid en la Copa de Europa. "Tengo a San Antonio y le pongo velas. La última vez le prometí 40 y ganamos la Champions y se las puse", indica.

Jiaping consulta a dos chicos qué consideran que da más mala suerte, si un gato negro o romper un espejo. Cada uno opta por escoger una opción diferente. "En España, si rompes un espejo, son siete años de mala suerte", explica el chico. El chico que considera que los gatos negros dan más mala suerte no duda en romper un espejo frente a Jiaping. "¿Y ahora qué hacemos? Ves, no pasa nada", comenta el joven. Jiaping le pregunta de dónde es. El chico responde que de es de Gran Canaria. "Ah, en Gran Canaria esas cosas no funcionan porque tiene una hora menos", dice ella. "Claro, hasta dentro de una hora no me muero", responde él entre risas.