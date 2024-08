A pesar de que la música está muy presente durante las campañas electorales de muchos políticos, algunos artistas prefieren que su música no se asocie a determinados candidatos. Es lo que decidieron 35 artistas estadounidenses que manifestaron que prohibían a Donald Trump utilizar su música en su campaña.

"Beyoncé ha sido la última en amenazar a Trump con demandarlo con usar sus canciones y también lo hizo Axl Rose o Neil Young", explica Iñaki de la Torre. El candidato republicano, incluso, ha sido demandado por Rihanna o los herederos de Sinéad O'Connor, entre otros, por utilizar sus canciones.

"La lista es interminable y hay incluso una entrada en Wikipedia en la que se detallan todos los músicos que se han opuesto a que Trump use sus canciones", explica Iñaki. Esta se compone por 35 nombres entre los que destacan Adele, los Rolling Stones o los Beatles. "La última en quejarse ha sido Céline Dion", explica el periodista, ya que Trump utilizó la canción 'My heart will go on', de 'Titanic', en sus mítines. "No estaba mal escogida ya que Trump se está hundiendo en las encuestas", comenta irónico Iñaki.