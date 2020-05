¿La luz ultravioleta es la solución contra el coronavirus? Tanto el Ejército como clínicas especiales están usando este tipo de luz para desinfectar. Pero, ¿cómo funcionan los rayos ultravioleta?

Aunque Boticaria García afirma que tanto el robot usado por el Ejército como las máquinas del hospital son efectivos hay otras cosas que se están intentando vender "que no valen". Por eso, la experta lanza en Zapeando un mensaje de apoyo y de cariño a todas esas personas que tienen comercios y que están intentando desinfectarlo como pueden para que no sean víctimas de estafas.

Boticaria García explica que existen hasta tres tipos de radiación ultravioleta. La ultravioleta A es la responsable de las alergias solares y de que nos salgas arrugas y otros signos del envejecimiento como las manchas.

Por otro lado está la ultravioleta B. Este tipo de radiación hace que nos pongamos morenos, pero también pueden provocar quemaduras y cáncer de piel, como la A, por lo que es necesario ponerse protección solar en verano.

Por último se encuentra la ultraviolera C, que es la más energética y la que se puede cargar el coronavirus ya que, como afirma Boticaria, por lo menos, "se ha cargado a los anteriores virus porque destruye su material genético": "Los achicharra".

Eso sí, este tipo de radiación, al ser tan potente, no solo destruye los microorganismos sino también puede ser dañina en contacto con la piel y los ojos. "Cualquier cosa que se cargue al bicho se puede cargar nuestras células", destaca Boticaria, que explica que "igual que no podemos beber lejía aunque se cargue al coronavirus, tampoco podemos exponernos a la luz ultravioleta C porque también nos achicharraríamos".