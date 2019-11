La Dieta paleo consiste en comer lo que comían nuestros antepasados del Paleolítico. Un tipo de alimentación que no convence nada a Boticaria García, quien afirma en Zapeando que esta dieta "no existe" porque "no hay una única sino que había una variedad en aquella época según las regiones".

Para ello, la experta pone varios ejemplos como la ensalada de aguacate con gambas y tomate y el caldero de ternera y brócoli. E los que desmonta definitivamente este tipo de dieta.

Por último, Boticaria destaca que "no tiene ninguna ventaja respecto a una dieta estándar saludable, pero sí puede tener inconvenientes ya que prohíbe las legumbres", algo fundamental para la salud.

