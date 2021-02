Boticaria García visita el plató de Zapeando para analizar las últimas noticias sobre la pandemia del coronavirus. Por ejemplo, la experta es preguntada por Lorena Castell sobre el aumento de casos positivos en COVID-19 en personas que ya habían recibido la vacuna.

¿Por qué la gente se sigue contagiando incluso después de haber recibido la vacuna? Boticaria García explica que "hasta as dos primeras dosis no es totalmente eficaz la vacuna" por lo que hay gente que pueden contagiarse si solo tiene la primera dosis ya que no tiene aún inmunidad suficiente. Pero esta no es solo la única razón. Boticaria García te explica los motivos al detalle en el vídeo principal de esta noticia, donde detalla si es posible que la vacuna, en vez de inmunizarte del coronavirus, te infecte del virus.

Mascarillas FFP2: estos son los lugares donde es recomendable usarlas

¿Deberían ser obligatorias las mascarillas FFP2? Boticaria García te da las claves sobre estas mascarillas de las que tanto se habla ante el aumento de contagios. Y es que con ellas además de proteger al otro, también te proteges tú.