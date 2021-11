El insomnio, en la mayoría de ocasiones, no es una enfermedad en sí misma, sino un síntoma de otro tipo de patologías. Por este motivo, no se recomienda el uso desmesurado de plantas medicinales sin acudir antes al médico para no enmascarar enfermedades que provocan el insomnio.

La valeriana es uno de los recursos más utilizados para hacer frente al insomnio. Su efecto es gradual, es decir, no hace efecto hasta pasados varios días, por lo no tiene sentido de forma puntual. Además, hay ciertas personas para las que no está recomendada, como las mujeres embarazadas. En este vídeo, Boticaria García explica los casos en los que nunca deberías tomarla.

