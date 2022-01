Boticaria García responde en el plató de Zapeando a todas las dudas sobre la tercera dosis de la vacuna por COVID. ¿Se puede tomar alcohol tras vacunarse? La experta afirma que no es recomendable, pero señala que "una copa de vino tampoco te va a matar": "Ese día no te tomes cuatro copas, se recomienda no tener excesos, igual que se recomienda no hacer una maraton ni ejercicio intenso".

Por su parte, Valeria Ros cuenta su experiencia tras haber bebido alcohol después de vacunarse: "Me fui a tomar cañas y me dio fiebre y escalofríos por la noche y a la vez quería vomitar por la resaca, pero no podía salir de la cama". ¿Pero cuántos días es recomendable no tomar alcohol? Boticaria García te lo explica en el vídeo principal de esta noticia.

Y es que en esta noticia el Dr. José Luis Almudí, presidente del Colegio de Médicos de Valladolid, ya lo advertía: aunque hasta la fecha no hay ningún estudio que haya evaluado el consumo de alcohol en relación a la vacuna del COVID-19, sí hay evidencias científicas de que el consumo de alcohol disminuye la respuesta inmunitaria del organismo.