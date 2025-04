El troleo épico con los nombres de la audiencia a una presentadora: "Un saludo a Cindi Entes, hace poco tuvo un accidente"

Cubrir un evento de dos horas en una televisión local no es fácil, y si no que se lo digan a la presentadora de 'Tuya TV', que durante su retransmisión del toro embolao no se dio cuenta de que la audiencia le estaba troleando con los nombres que decía en antena.

"Me alegro que hayáis traído a Keko Ñete", comentaba la presentadora, que también mandaba saludos a "Alma Mársela", "Ricardo Tado" o "Elma Pamundi, italiana que ama Vejer".

Los telespectadores le pedían a la presentadora que también mandara un saludo a "Cindi Entes": "Hace poco tuvo un accidente", lee durante la retransmisión, mientras le manda ánimos y "te sacamos una sonrisa".

"Trolear con los nombres es como llevar riñonera, nunca pasa de moda", reacciona Iñaki Urrutia, que también manda saludos de parte del luchador griego "Mylos Tiazos".