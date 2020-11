Boticaria García regresa al plató de Zapeando como cada semana para analizar los mitos de la alimentación. Esta vez, la zapeadora explica los mitos y verdades de un elemento tan conocido en nuestra alimentación como es la leche. Y es que mientras unos dicen que tomar leche es imprescindible para otros es el demonio, e incluso algunas personas han dejado de tomarla porque les sienta mal, pero ¿es mala realmente la leche?

La experta afirma que en personas sanas no se ha demostrado que beberla tenga efectos negativos en la salud, pero tampoco es cierto que haya que beber medio litro al día. "La leche no es un alimento imprescindible porque no tiene ningún nutriente exclusivo", explica Boticaria, que afirma que "podemos conseguir sus nutrientes a través de otros alimentos". Prueba de ello, por ejemplo, son las personas veganas, que no prueban lácteos, pero tienen una alimentación saludable. Por todo ello, Boticaria García explica en este vídeo de Zapeando una lista de alimentos en donde podemos sacar el calcio equivalente a la leche.

No, a la leche sin lactosa no le quitan la lactosa

¿Por qué hay gente intolerante a la lactosa?, ¿la leche sin lactosa es buena incluso para la gente que no es intolerante? Boticaria García da en este vídeo de Zapeando todas las claves sobre este tipo de leche tan de moda.