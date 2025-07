Boticaria García lo cuenta todo sobre las pulseras antimosquitos y avisa sobre la citronela: "No es lo más efectivo"

Boticaria García abre hoy la 'farmacia de guardia' de Zapeando para resolver algunas de las dudas más habituales del verano. Una de ellas es la eficacia de las pulseras 'ahuyentamosquitos'.

Boticaria afirma que, dentro de la farmacia, "las pulseras son mi animal mitológico favorito". En el vídeo sobre estas líneas recuerda las metálicas con dos bolitas para el reuma que triunfaron en los 80, así como las 'power balance' que supuestamente mejoraban el equilibrio en 2007.

Sin embargo, las pulseras contra los mosquitos van impregnadas con sustancias como la citronela, si bien los estudios demuestran que su radio de acción es "muy limitado".

Además, Boticaria señala que "hay compuestos con más y menos evidencia para ahuyentar a los mosquitos, pero la citronela no es lo más efectivo". En este punto, avisa que no habría que confundirla con el citrodiol, una sustancia biocida que sí es efectiva.

Por todo ello, comenta que si estamos en la situación de tener un hijo que se va a ir de campamento y sabemos que no se va a poner el repelente, se le podría poner pulseras de citronela "si te hace ilusión y te quedas más tranquilo". En el caso de que viajemos a países con enfermedades que se transmiten por vectores, como la malaria o el dengue, apunta que "no me la jugaría con una pulsera, siempre el repelente".

En el caso de los repelentes, recomienda los que llevan más de un 20% de DEET, el más recomendado por la OMS.