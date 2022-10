Eva María Alba y Juan Antonio Hernández, el triatleta que se ha vuelto viral en redes sociales después de que su mujer le llamara "gilipollas" para animarle, conectan en directo con Zapeando: "El método de motivación de Eva María es maravilloso. ¿Esperabas esas palabras?", pregunta Dani Mateo, a lo que él no duda en responder: "Sabía perfectamente las palabras que me iba a decir. Iba reventadísimo y sabía que me iba a empujar de la mejor manera", comenta, una confesión que hace que el plató de Zapeando estalle en carcajadas.

En cuanto a si quiere que sea su compañera en los próximos triatlones o ironmans, Juan Antonio lo tiene muy claro: "Va a estar a mi lado siempre. Tiene que estar en todas las carreras porque es mi mejor apoyo, al igual que mis hijas y mis amigos". Puedes ver la bonita declaración de amor de este deportista a su mujer en el vídeo principal de la noticia.

"¡Pero no llores, gilipollas!": así animó a su marido en el ironman