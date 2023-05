El Barça ha ganado La Liga este sábado tras vencer al Espanyol por cuatro goles a dos en su campo: "Esta noticia hace a los lunes menos lunes", reacciona un orgulloso Dani Mateo de su equipo. "Fue un partidazo", confirma Isabel Forner, que lo vivió en primera persona, aunque "está viva de milagro", ya que se vivieron escenas de auténtico pánico después de que un centenar de ultras invadieran el campo.

"Yo estaba con mi cámara y mi productor preparando las entrevistas y, de repente veo que entra uno, dos y luego se rompe la valla de seguridad y entran todos", recuerda ella. "Estaban completamente cubiertos y, a pesar de que nos pidieron tranquilidad, al ver a cien personas corriendo hacia nosotros y escuchar que iban a cerrar el túnel, entré en pánico absoluto", recuerda.

Esto la llevó a correr al hacia el túnel y, una vez dentro "y con toda la mala suerte" se le cayó el VAR encima y le dio en la rodilla: "No me ha pasado nada, estoy perfecta". Pero ante el miedo que pasó Isabel Forner decide aprovechar la audiencia de Zapeando para mandar un mensaje: "Este tipo de gente tiene que salir de los estadios y de los equipos porque el futbol tiene que ser para que las familias puedan ir tranquilamente y puedan celebrar en los campos". "No hacen nada bien", sentencia.