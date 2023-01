Unos alumnos de un colegio de A Coruña proponen a Gipsy Chef un reto: hacer paso a paso en el plató una receta sana para comer en el recreo. El chef comienza a explicar la recete cuando, de repente, se le sale el hombro en directo.

"Se me ha salido el hombro", explica Gipsy Chef, que se levanta y se intenta colocar el hombro en pleno directo con una silla y ante la sorpresa de los zapeadores, que no dan crédito. Aunque en un principio no lo consigue y Miki Nadal debe acompañarle fuera del plató para que le ayuden a colocárselo, finalmente, el chef aparece recuperado después de que se lo hayan podido colocar. En el vídeo de arriba puedes ver el impactante momento y la reacción de sus compañeros, que muy preocupados no sabían cómo ayudarle.