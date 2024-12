Así vivieron Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz el inicio de su relación: "Al principio fue abrumador"

El chef Dabiz Muñoz estrena 'UniverXO Dabiz' en la plataforma de streaming Netflix. Además de ver su día a día, en la producción también se puede ver a Cristina Pedroche, su mujer, que, además de hablar sobre su marido, también desvela cómo fue el inicio de su relación.

Como se ve en el vídeo sobre estas líneas, tanto el cocinero como la zapeadora, explican cómo les seguía la prensa y los momentos de tensión que vivían por ello. Esto les llevó a publicar una fotografía juntos para confirmar la relación y, de esta manera, terminar con la persecución de los paparazzis.

Dabiz explica que, con el paso de los años, se ha acostumbrado a la fama que no tiene que ver con su trabajo como cocinero pero "no es su cosa favorita de la vida". "Esa primera época yo ya era super conocido en el ámbito gastronómico pero, a nivel social, no tenía tanta exposición", explica el cocinero. "Al principio fue abrumador porque, cada día, tenía tres o cuatro coches de paparazzis siguiéndome", añade, "era muy invasivo".

La pareja recuerda el primer cumpleaños de Dabiz que celebraron juntos. El cocinero cuenta que nadie de su equipo sabía que estaba con Cristina excepto tres personas. "Para estas cosas soy bastante mío, no me gustan este tipo de eventos, y, de repente, aparece Cristina en medio del servicio de cenas con una tarta", relata Dabiz.