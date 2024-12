Dabiz Muñoz estrena 'UniverXO Dabiz': "Si tuviera que empezar desde cero creo que no sería capaz"

Dabiz Muñoz estrena en Netflix 'UniverXO Dabiz', una serie documental que sigue al chef en su día a día. El cocinero ha visitado Zapeando para dar alguna pincelada sobre qué podremos ver en 'UniverXO Dabiz'. En el tráiler se puede ver al chef afirmar que se plantea cerrar su restaurante, DiverXO, algo que ha preocupado a María Gómez. Dabiz explica que lleva pensándolo "muchos años". "Es mi eterna dicotomía entre lo que significaría cerrarlo y el no querer cerrarlo", apunta.

"En realidad, la decisión ya está tomada", explica, "esto se sabrá en la segunda temporada". Quique Peinado, por su parte, le pregunta por otra de las cosas que afirma en ese adelanto: "He llegado a donde yo quería pero si yo supiera todo lo que he sufrido para llegar, hubiera dicho que no". El cocinero afirma que eso es "muy loco".

"Hay poca gente que conoce mi trayectoria desde hace 19 años que abrí DiverXO", explica, "sigo escuchando que estoy de moda. Bendita moda que dura 19 años, eso es más bien tendencia". El cocinero afirma que, por un lado, "le merece la pena" pero "si tuviera que empezar desde cero creo que no sería capaz".