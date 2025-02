Asi reacciona un perrito cuando le acarician el lomo: "Es la primera vez que veo a un perro perrear"

Quique Peinado presenta un vídeo protagonizado por un adorable perrito. El animal reacciona de manera muy curiosa cuando le acarician el lomo. Como se puede ver en las imágenes, el can da pequeños saltitos demostrando lo que le gusta que le rasquen en esa parte de su cuerpo.

"O es el perro más raro del mundo o se ha tragado un móvil y le ha entrado una llamada", afirma Isabel Forner. "Les gusta mucho en el culete", comenta María Gómez, gran amante de estos animales. "¿Lo has visto hacer a más perros?", pregunta Quique. "Así de ligero, no", responde la zapeadora, "pero como tú les des un poco, no te lo quitas".

"A Dani también", añade María, "le hago así y me da la patita". "A mí, a poco que me rasques...", responde Dani Mateo. "Es la primera vez que veo a un perro perrear", añade el presentador de Zapeando.