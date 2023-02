Los ejemplos de arte realizados por la inteligencia artificial son cada vez más frecuentes, aunque "todavía le queda un poquito, le quedan cosas por limar", asegura Dani Mateo a sus compis de Zapeando a los que muestra cómo ha representado la IA a la familia típica española: "Parecen hijos de la postguerra", no puede evitar reaccionar Lorena Castell, que no da crédito a lo que ven sus ojos: "Es cierto que tenemos a los hijos mayores, pero no tanto. Parecen nonagenarios".

"Yo creo que a la inteligencia artificial le gusta 'Cuéntame'", espeta Dani Mateo, que explica a la colaboradora catalana que las figuras representadas no son los padres, sino los abuelos: "Porque los padres están trabajando. Aquí no hay conciliación".

Puedes ver cómo representa la IA a la típica familia española sobre estas líneas. ¿Crees que ha dado en el clavo?