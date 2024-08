Manuel Alcántara Turner, el nuevo Míster Inglaterra, ha visitado de forma virtual el plató de Zapeando para contar su experiencia y los motivos que le llevaron a participar en el certamen.

"Mi madre me dijo que soy muy guapo y que me metiese en la competición. Fui al trabajo y dije 'mira, ¿tú crees que soy lo suficientemente guapo para esto?', y me dijeron, 'Inténtalo'. Y lo intenté", ha explicado en su entrevista.

En su entorno profesional, su triunfo no ha pasado desapercibido. Manuel ha mencionado que hay cierto "cachondeo" entre sus compañeros de la Guardia Real Británica, pero que en el fondo todos están "orgullosos" de su logro.

La combinación de su disciplina militar y su reciente incursión en el mundo del modelaje ha despertado una curiosidad inevitable: ¿seguirá centrado en su carrera militar ahora que es Míster Inglaterra?

La respuesta de Manuel es clara: "Voy a intentar hacer las dos cosas, pero si tengo que elegir… el ejército es mi pasión y es lo que me hace feliz". Con esa determinación, Manuel Alcántara Turner promete no dejar de lado su compromiso con la Guardia Real, mientras se abre camino en un mundo nuevo y lleno de oportunidades.