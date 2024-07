Son muchas las reacciones que hemos visto en las últimas horas tras la final de la Eurocopa, donde España se ha proclamado campeona de Europa tras imponerse a Inglaterra 2-1. Una final que nadie se quiso perder y que seguro que Dan Thomas vivió como nadie. Y es que, este joven hincha inglés de 29 años, decidió tatuarse antes de que se celebrara la gran final, y plenamente confiado en la victoria de su equipo, un gran trofeo en la pierna junto a las palabras "England Euro 2024 Winners", Inglaterra campeona de la Eurocopa 2024. Un tatuaje que rápidamente corrió como la espuma en las redes sociales.

Tal y como recoge la entrevista del Daily Mail, tras la victoria de Inglaterra a Holanda, asegurando así su lugar en la final, Dan Thomas decidió tatuarse el trofeo. "Tengo mucha confianza. Creo que sucederá", comentaba el joven que entraba con decisión al estudio para hacerse el tatuaje.

El tatuador cuenta que no creyó en la surrealista petición del joven hasta que "la aguja tocó su piel", incluso le llegó a preguntar "hasta tres veces" si de verdad quería hacerse el tatuaje. El joven hincha pasó dos horas y media tatuándose el trofeo de la Eurocopa. Un momento que retransmitió en directo y recibió 42.000 visitas en TikTok, mientras animaba a otras personas a hacerse un tatuaje similar.

"Mi tatuador ya me ha dicho que como castigo si pierden no lo cubrirá durante al menos un año", expuso el joven. Ahora, habrá que seguir de cerca las redes sociales de Dan Thomas para ver si cumple con su parte del 'castigo'.

Lo que no se le puede negar a este hincha es el apoyo incondicional que tiene a su equipo. Como dijo su tatuador, "hay que reconocerle que tiene mucha confianza en Inglaterra". Las reacciones no se han hecho esperar en TikTok, y tras la victoria de la selección española,muchos comentan que se podría poner un "no" delante de "ganadores" en su tatuaje.