Alberto Rey, el experto en cine de Zapeando, acude al plató para hablar sobre una de las sagas de películas con mayor éxito de la historia: Harry Potter. Y lo hace porque "justo hoy se cumplen 25 años de la primera edición del libro 'Harry Potter y la piedra filosofal'.

A pesar de que el camino hasta la fama fue duro para J.K. Rowling, una vez alcanzada "se mantuvo dueña de las decisiones más importantes de las películas", como, por ejemplo, ella decide quién puede o no actuar en sus películas: "No ha permitido actuar a actores no británicos", informa Alberto Rey. De hecho, "tiene un derecho al veto tan importante" que rechazó a Robin Williams y eso que "estaba dispuesto a no cobrar por salir en las películas". Descubre más curiosidades sobre Harry Potter y J.K. Rowling, en el vídeo principal de la noticia.