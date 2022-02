En su visita a Zapeando, Edurne disfrutó de un juego junto a Dani Mateo. Tal y como explicó el presentador del programa, el objetivo de este desafío era descubrir el "orden de prioridades en la vida" de la cantante.

Para ello, Mateo proporcionó a Edurne una serie de tarjetas magnéticas con diferentes acciones: dormir, comer, beber y lo otro, haciendo esta última referencia al sexo. "Hacer bailes de TikTok no es", dijo Dani Mateo al intentar definir la última tarjeta.

La artista tuvo que ordenarlas en una pizarra magnética para determinar cuáles eran más importantes para ella. En el vídeo que acompaña a la noticia puede verse que Edurne tiene claro que dormir es su máxima prioridad: "La primera no tengo ninguna duda, si no se duerme, no se tiene energía".

Edurne sorprende a Dani Mateo

La segunda acción a la que dio mayor relevancia la artista fue a comer. Sin embargo, cuando le tocó elegir entre beber y el sexo, Edurne buscó una original solución que dejó boquiabiertos a los colaboradores de Zapeando. "¡Ay qué bien, qué lista! Porque le gusta hacerlo mientras duerme, mientras come, mientras bebe... ¡a lo loco!", exclamó Dani Mateo. De esta forma, la artista consiguió evitar hablar de su vida marital en el programa y logró el aplauso de los zapeadores.