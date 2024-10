Álex Ferrer, un productor musical que hace versiones imposibles de canciones famosas con inteligencia artificial, se ha propuesto el más difícil todavía y ha respondido al reto de esta semana de Zapeando. Para ello, ha convertido al heavy metal una canción infantil como 'La vaca Lola', con más de 2.000 millones de reproducciones en Youtube. "Muchas son mías", admite Cristina Pedroche.

"Estábamos en la reunión y el director nos dice que vamos a hacer 'Mediterráneo' y 'La vaca Lola' y dice Cristina: 'Me encanta La vaca Lola'", desvela Dani Mateo en el vídeo sobre estas líneas, donde un 'heavy' con un sorprendente parecido con el presentador de Zapeando entona la canción infantil sin escatimar en guitarras y agudos.

"No les voy a poner esto mucho que se te tatúan los chiquillos", comenta Quique Peinado, mientras que Víctor Elías pide a la dirección del programa "que no me eche nunca, porque esto de la IA va muy rápido y mi trabajo como músico se está acabando".