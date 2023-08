Sonaron una y otra vez durante todo un verano y han quedado grabadas en la memoria popular, son las conocidas como la canción del verano. Es posible conocerlas todas o solo algunas pero ¿sabrías identificar en qué año triunfaron como tales? Berta Collado ha retado a los zapeadores a adivinarlo con un divertido juego.

'La barbacoa' es un clásico de Georgie Dann y fue canción del verano. También lo fue 'Aserejé' de Las Kétchup, acompañada también de un baile que se popularizó, así como 'La lambada', del grupo Kaoma, 'We no speak Americano', de Yolanda be cool, o 'Hay que venir al sur', de Raffaella Carrá.

¿Cuál de los zapeadores habrá conseguido acertar más? Ares Teixidó cree que ha habido un empate: "No lo queréis reconocer y me estáis haciendo el vacío". Puedes verlo en el vídeo principal de la noticia.