Arun Mansukhani explica por qué se llama a la soledad "la epidemia silenciosa"

Arun Mansukhani visita Zapeando para hablar sobre la soledad no voluntaria que, actualmente, mucha gente considera "una epidemia silenciosa". El psicólogo explica que recibe esta denominación porque "afecta a un número de personas enorme". Además, muchas personas sufren lo que se llama soledad crónica.

Esta soledad no voluntaria tiene un gran impacto sobre la salud y "no nos damos casi cuenta ya que las personas que la sufren no suelen comunicarlo", de aquí que reciba la denominación de silenciosa. "Suele haber asociado una especie de vergüenza a decir que estás solo", añade Mansukhani.

El psicólogo explica que el acompañamiento no buscado es muy similar a esa soledad no voluntaria debido a que te sientes "rodeado de gente con la que no estás conectado". "La soledad, realmente, es no sentirte conectado con nadie", añade, "mientras más gente tengas alrededor".