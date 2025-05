Anais, la peregrina que se ha hecho viral en el Camino de Santiago: "Lo he hecho catorce veces y este es el más loco"

Zapeando mantiene una divertida conversación con Anais, una mujer de Bilbao que se ha hecho viral con sus aventuras en el Camino de Santiago. Desmiente el tópico de que se liga: "Después de andar 30 kilómetros hoy no me tocan ni con un palo".

Anais es una mujer de Bilbao que está haciendo el Camino de Santiago y que está contando sus aventuras en las redes sociales. En una de sus publicaciones, confesaba que para conseguir cama en un albergue había dejado atrapada a una mujer portuguesa en un baño con el palo de una escoba.

Zapeando consigue conversar con esta peregrina que se ha convertido en viral, que desvela que la mujer portuguesa "me va por delante" y que explica los desafíos del Camino de Santiago: "No puede ser unas vacaciones, es un peregrinaje y tiene sus cosas".

En su caso, afirma que prefiere "oler a pies, pero descansar también" y que lo de que se liga mucho en el Camino no va con ella: "Después de andar 30 kilómetros hoy no me tocan ni con un palo", asegura.

Anais reconoce que empezó este año el Camino del Norte con problemas en las rodillas, pero a pesar de los olores a pies o los retos en el camino tiene claro que compensa "absolutamente": "Creo que lo he hecho catorce veces entero", explica, si bien en esta ocasión "está siendo el más loco de todos los que he tenido".