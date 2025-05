Hace el Camino de Santiago para desestresarse y ahora está peor de lo que estaba: "Esto está siendo ratas a la carrera"

"No he pegado ojo"

"Me he venido a hacer el Camino de Santiago porque estaba estresada, tenía algo de ansiedad, no dormía bien y me he dicho a mí misma: 'pues tira para el monte'", explica la tiktoker española @siesquenosomosnadie en este vídeo viral del que se hace eco Aruser@s.

Para su desgracia, la chica ha descubierto en tan solo un día que de poco o nada le está sirviendo esta aventura: "Yo no sé cómo explicaros esto, pero tengo el convencimiento de que antes de que termine la semana, alguno termina a hostias".

La creadora de contenidos relata la odisea que está siendo encontrar un albergue en el que poder pasar la noche. "Esto está siendo ratas a la carrera, 'Pekín Express'", asegura. "Esta noche ha sido tremenda, no he pegado ojo. Me he metido en la misma habitación con seis jugadores de fútbol americano, cuatro alemanes y dos francesas. No te puedes imaginar cómo olía esa habitación", lamenta.

"Para todos aquellos que estén dudando sobre la posibilidad de hacer el Camino de Santiago, no es de lo más alentador el panorama que dibuja", comenta en el plató del programa de laSexta Alfonso Arús.