Iñaki Urrutia, a los que usan las canciones de Rosalía para todo en Instagram: "Tenéis una hostia..."

Iñaki Urrutia se ríe del fenómeno viral que está generando Rosalía con su nuevo disco 'Lux' en Instagram, mientras en el plató de Aruser@s debaten sobre cómo sus canciones se han convertido en tendencia y meme.

"Os prometo que este fin de semana he visto una historia que no tenía ni una canción del nuevo disco de Rosalía", comienza Iñaki Urrutia entre risas, criticando la fiebre que está causando Lux, el último lanzamiento de la cantante catalana, que parece dominar todo Instagram.

"¡Nada! Es mentira", bromea el humorista, resignándose ante el éxito arrollador de la artista. "Con la de canciones que hay, ¡tenéis una hostia!", añade entre risas.

Desde el plató de Aruser@s, comentan que Internet no para de usar, entre muchas otras, el tema La Perla. "Yo lo que predije es que cuando fuera de promoción no promocionaría el single que tanto gustó, y a las pruebas me remito: ha ido a Jimmy Fallon con La Perla, la de los 'zascas'", apunta Alfonso Arús, señalando que "lo que vende ahora mismo es el morbo de saber a quién va dirigida".

