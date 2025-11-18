Alfonso Arús, sobre que cada vez hay más españoles que quieren que vuelva la mili: "¿Crees que los jóvenes van a perder un año gratuitamente?"

"Antes se decía que salían como niños y volvían como hombres", refiere Rocío Cano acerca de la mili, entre risas. Alfonso Arús estalla: "¡Eso es una chorrada!".

Una encuesta asegura que el número de españoles que apoya la recuperación del servicio militar, popularmente conocido como 'la mili', va en aumento. En concreto, "hay un 42 % de españoles y europeos que respaldan su vuelta", cuenta Elizabeth López en Aruser@s. "Hace casi 40 años, cuando se les preguntaba, solo lo apoyaba el 14 % de la población", añade.

Alemania y Bélgica ya ha enviado una carta a casi 150.000 jóvenes de 17 años para reclutarlos de forma voluntaria a cambio de un atractivo salario, cuenta la periodista en el programa de laSexta.

"De acuerdo, pero los españoles que se muestran favorables a la vuelta del servicio militar, ¿es cobrando o gratuitamente?", se pregunta Alfonso Arús. "Si es cobrando, ya me lo empiezo a creer. De lo contrario, no me lo creo", asegura.

"La gente joven que empieza, que quiere ganar su primer euro, ¿tú crees que gratuitamente va a perder un año?", razona el presentador. "Antes se decía que salían como niños y volvían como hombres", refiere Rocío Cano entre risas. "¡Eso es una chorrada!", estalla Arús.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.