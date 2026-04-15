'Almodóvar' se reconcilia con Sabina tras criticar su canción: "Le he propuesto que haga la banda sonora de mi próxima película"

Después de su 'beef' a la canción de Joaquín Sabina, 'Pedro Almodóvar', imitado por Miki Nadal, habla sobre este pique que nos ha pillado por sorpresa en este vídeo de Zapeando.

Quique Peinado analiza el pique que divide a España. En esta ocasión, tiene que ver con la 'exclusiva' que daba Pedro Almodóvar en el podcast 'La pija y la quinqui', donde desveló que no le gusta "nada" la canción 'Yo quiero ser una chica Almodóvar', de Joaquín Sabina.

"Había un poquito de mala leche debajo, que él diría que es crítica social, pero a mi no me hizo ni puñetera gracia", afirmaba el cineasta. "A Sabina primero le ha dolido, pero luego ha recordado el dineral que ha ganado con la canción, y se le ha pasado", comenta Virginia Riezu.

Para saber más sobre estas declaraciones, Zapeando pregunta sobre ello al mismísimo 'Pedro Almodóvar', que imitado por Miki Nadal asegura que ha hablado con Sabina, pero no ha entendido lo que le ha dicho: "Me mandó un audio, pero como tiene la voz tan cascada no sabía si era Loles cuando le pedí que me recitara el 'Don Juan Tenorio' mientras comía sobaos pasiegos".

'Almodóvar' asegura que no solo ha hecho las paces con Sabina, sino que le ha pedido que haga la banda sonora de su próxima película: "Cuenta la historia de Ambrosio, un repartidor a domicilio que es heterocurioso. Cae locamente enamorado del dueño paquistaní y travestido de un kebab. No sabe cómo declararse y lo que hace es ponerse fino de durums. El problema es que es celíaco y de Albacete. Voy a titular la película '(De)volver'".

