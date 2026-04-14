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El 'zasca' de Pedro Almodóvar al término 'chica Almodóvar': "Sabina puso letra y música y no me interesó nada, había mala leche"

El cineasta repasa en el podcast 'La pija y la quinqui' el uso del término 'chica Almodóvar' y deja varias reflexiones cargadas de ironía que en Aruser@s se han colado entre los 'zascas' del día.

El 'zasca' de Pedro Almodóvar al término 'chica Almodóvar': "Sabina puso letra y música y no me interesó nada, había mala leche"

El director de cine Pedro Almodóvar y su hermano Agustín, han pasado por el podcast 'La pija y la quinqui', una conversación en la que han abordado distintos aspectos que rodea su vida y obra. En Aruser@s, algunos de los fragmentos más virales de la entrevista han sido comentados en la sección de 'zascas'.

Uno de los momentos más destacados se produce cuando Almodóvar reflexiona sobre el término 'chica Almodóvar', asegurando que "no se lleva bien" con esa expresión, aunque matiza que muchas de las intérpretes a las que hace referencia sí "conviven con ella".

En tono crítico e irónico, Almodóvar recuerda incluso una canción inspirada en ese concepto: "Hubo hasta alguien que le puso letra y música, Sabina con 'Yo quiero ser una chica Almodóvar', pero a mí no me interesó nada, no me gustó nada y había un poco de mala leche debajo", afirma el director. "Él diría que es crítica social, pero no me hizo ni puñetera gracia", zanja.

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver el debate que se ha generado entre los colaboradores de Aruser@s.

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