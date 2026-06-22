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El optimista pronóstico de Álex Silvestre para el próximo España-Uruguay, en vídeo: "Estamos muy bien"

Después de la rotunda goleada de España a Arabia Saudí de ayer, Álex Silvestre se llena de optimismo sobre el combinado nacional y apuesta por otro resultado abultado de cara al próximo partido contra Uruguay.

Después de la rotunda goleada de España a Arabia Saudí de ayer, Álex Silvestre se llena de optimismo sobre el combinado nacional y apuesta por otro resultado abultado de cara al próximo partido contra Uruguay.

Un día más, Álex Silvestre analiza en Zapeando la actualidad del Mundial después de que España goleara ayer a Arabia Saudí.

Como ya es tradición, el periodista también deja su predicción de cómo quedará el próximo partido de 'La Roja', el próximo viernes contra Uruguay de madrugada.

"Vamos a encajar uno, el primer gol del Mundial, pero vamos a marcar cuatro", asegura Álex, que está convencido de que en España "estamos muy bien".

Una apuesta audaz, ya que Quique Peinado aporta un dato de cosecha propia: "No sé si el portero de España la ha tocado una vez con las manos". Isabel Forner, por su parte, aprovecha para mostrarse con una defensora a ultranza de Ferrán Torres.

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