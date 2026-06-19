Alberto Rey da su opinión sobre 'Toy Story 5', en vídeo: "Es un poco como el examen del empollón de la clase"

Alberto Rey ya ha podido ver 'Toy Story 5' y habla sobre ella en Zapeando. Aunque afirma que "se nota cierto cansancio en la saga", considera que esta quinta entrega "tiene un ritmo endiablado" y "un guion muy bien armado".

Esta semana se estrena unas de las películas más esperadas de este año: 'Toy Story 5', la quinta entrega de los míticos juguetes de Pixar que una vez más se enfrentan a la obsolescencia cuando llega a sus vidas una tablet.

"Cuando una película lleva el cinco en el título es que no le podemos pedir demasiado", comenta Alberto Rey. El experto de cine de Zapeando ha podido ver ya la película y asegura que "no está ni mucho menos agotada, pero sí que se nota cierto cansancio en la saga".

Lo que sí destaca es que la cinta "tiene un ritmo endiablado" que "no para en ningún momento". A esto se suma "un guion muy bien armado" y "personajes nuevos muy graciosos y uno muy escatológico".

"Toy Story 5 es un poco como el examen que hace el empollón de la clase, que saca un ocho y no es para tanto", señala Alberto, que le concede tres 'albertitos' y medio.

Además, plantea un debate sobre las películas de animación: "¿De verdad hace falta hacer chistecitos destinados a los padres que están en la sala y que los niños no van a pillar, para que se sientan como listísimos y representados?", comenta el crítico, al que le parecen chistes "muy cuñaos y creo que Toy Story no los necesita".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.