En el periódico '20 Minutos' publicaron que "según afirma la Real Sociedad Canina de España, los perros también podrían sufrir depresión postvacacional y tendrían problemas para volver a su rutina diaria", cuenta Dani Mateo, "la depresión podría manifestarse en los perros con síntomas como la tristeza, el letargo, la falta de apetito y cambios en el comportamiento".

"Guau, qué noticia", afirma Agustín Jiménez. "Tendríamos que mirarlo según las razas porque no todas trabajan igual", afirma el humorista. Jiménez ve lógico que, por ejemplo, un perro policía o un perro guía, puedan sufrir depresión pero no entiende que un perro pekinés la sufra: "¿Qué depresión va a tener? Ay, que no me van a volver a coger en brazos...".

"¿Cómo sabe un perro que está de vacaciones?", se pregunta el humorista, "¿Un perro aprecia que en vez de estar orinando en la Gran Vía lo hace en un paseo marítimo?". "Sí, está marcando nuevos territorios", responde Mónica Cruz.