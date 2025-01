¿El agua alcalina realmente alivia la acidez? Boticaria García lo explica en Zapeando

La farmacéutica Boticaria García desmonta los mitos sobre el agua alcalina durante su visita a Zapeando. Explica por qué no equilibra el pH, sus efectos limitados sobre la acidez y la verdad sobre los minerales que aporta.

Boticaria García visita una tarde más el plató de Zapeando. En esta ocasión, la farmacéutica desmiente que el agua alcalina sea beneficiosa para el ser humano.

Según explica la 'Boti', "no es cierto" que equilibre el pH, y señala que "el cuerpo humano tiene sistemas muy eficientes para regular el pH, como los riñones y los pulmones". Además, añade que "si fuera tan fácil alterar el pH" con lo que se come o bebe, "estaríamos todos muertos".

Asimismo, durante su intervención en Zapeando, desmiente también que el agua alcalina sea eficaz para mejorar la acidez. "El agua alcalina puede aliviar momentáneamente, pero no hace milagros", aclara la farmacéutica.

Por otro lado, sobre si el agua alcalina aporta minerales a los huesos, Boticaria García expone lo siguiente: "Suele llevar magnesio, pero no es una leche, no es como el calcio de la leche". En este sentido, recomienda obtener estos minerales por otros medios y no depender del agua alcalina.

