Miki Nadal muestra un nuevo vídeo viral en Zapeando que demuestra lo inocente que son los perros, y si no que se lo digan al protagonista de esta noticia. En él se puede ver cómo un can está sentado frente a la tele cuando, de repente, se cree que le están ofreciendo un trozo de pan.

"El pobre no va a conseguir ni el pan de la imagen ni las migas que no han caído al mueble", se ríe de él Miki Nadal, que está convencido de que el perro tampoco parece muy "preocupado". "Pobrecito", no puede evitar reaccionar, por su parte, Maya Pixelskaya al verle lamiendo la pantalla, y confirma que sus gatos tampoco "son muchos más listos" con una anécdota que cuenta en plató.

Sin embargo, Valeria Ros tiene otra teoría: "Hay que hacerse el listo para parecer tonto", que se convierte en 'dardo' para ella: "Esa es tu excusa, ¿eh?", le suelta Dani Mateo. Puedes ver las adorables imágenes de este perro en el vídeo principal de la noticia.