En la madrugada de este domingo al lunes se han celebrado los premios Oscar, en los que el actor Ke Huy Quan ha sido galardonado con la estatuilla de Mejor Actor de Reparto. Además, durante la gala se reencontró con Harrison Ford 39 años después de interpretar a Tapón en 'Indiana Jones y el Templo Maldito' y "todavía le quedó tiempo para pasarse por el programa de Jimmy Kimmel", comenta Isabel Forner a sus compis de mesa.

"¿Sigues despierto desde los Oscar?", le preguntaba el presentador del show al verle entrar acelerado en su programa, a lo que él no tardó en responder: "¿Tú no? No voy a dormir nunca, Jimmy. ¡No puedo dejar que el mejor día de mi vida acabe!".

Puedes ver su entrada triunfal al programa de Jimmy Kimmel y el momento en el que Ke Huy Quan se hace un selfie con todo el público para recordar el mejor día de su vida en el vídeo principal de esta noticia.