En esta nueva entrega sobre el humor del programa Usted está aquí (Humor), disponible en ATRESPlayer PREMIUM, Wyoming habla con el director de cine David Trueba sobre cómo, sin quererlo, se convirtió en humorista, siendo con el tiempo uno de los rostros más conocidos del humor en España.

Cuenta Wyoming que él ha tenido siempre un sentido de la justicia que le altera los nervios: "A veces he hecho retratos de la realidad que a la gente le parecían graciosos, cuando yo lo decía totalmente en serio. Es mi forma de entender la existencia. Recuerdo cuando me llevaban los debates de televisión, que me llevaban como una cosa exótica". Como alguien que hacía gracia y él no entendía muy bien el porqué.

Igualmente, cuando hacía análisis políticos rotundos, "la gente se descojonaba. Y tú piensas: ¿pero de qué se ríen, si soy aquí el único con dos dedos de frente?", asegura Wyoming. Un ejemplo de todo esto, fue cuando el presentador participó en 1995 en tertulias de televisión como fue el programa con Hermida y Cía, presentado por el desaparecido Jesús Hermida: "A mí me llevaban como gracioso y yo al final estaba tenso" en esa situación. En el video podemos ver la historia completa.