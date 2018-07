“Las normas en mi casa las pongo yo y no me las pone nadie”

TOP 'NO ME GRABES' I JOSÉ EUGENIO ARIAS

Por la calle puedes encontrar gente súper simpática y gente poco diplomática. Si no, que se lo digan a los reporteros del ranking ‘No me grabes’ del que es protagonista también, Gonzo de ‘El Intermedio’. El reportero se dirigió a entrevistar a José Eugenio Arias, propietario del Asador Guadalmina, a quien le acababan de comunicar que la Policía había cerrado su local por incumplir la Ley Antitabaco, y no se llevó una buena respuesta.