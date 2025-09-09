Ahora

'Tesoro o cacharro'

"Tengo ganas de quitarme la ropa": el cómico momento de Boris Izaguirre al presentar su objeto en 'Tesoro o Cacharro'

Duelo final en 'Tesoro o Cacharro': ¿valen más los querubines de Boris Izaguirre o una moneda de oro? Alberto y Alejandro se juegan 5.000 euros apostando por el artículo del invitado.

"Tengo ganas de quitarme la ropa": el cómico momento de Boris Izaguirre al presentar su objeto en 'Tesoro o cacharro'

El programa entra en su ronda definitiva con una decisión crucial sobre la mesa: ¿vale más el objeto personal de Boris Izaguirre o una clásica moneda de oro?. Los concursantes, Alejandro y Alberto, se juegan el gran premio de 5.000 euros en un enfrentamiento inesperado entre lo sentimental y lo tangible.

En este primer programa que laSexta ha estrenado este martes, el invitado estrella ha sido Boris Izaguirre, quien ha traído al plató un objeto con gran carga emocional: una pareja de querubines del barroco colonial. "Es un objeto muy especial para mí, porque tiene un valor sentimental altísimo; me lo regaló un amigo y es una de las cosas que me traje de Caracas cuando me mudé a España. Me ha acompañado durante estos 33 años", explica el presentador venezolano visiblemente emocionado.

Iñaki López, presentador del programa, exige a los concursantes decidir cuál de los dos artículos tiene más valor. Si los querubines superan el precio de la moneda de oro, Alejandro y Alberto se llevarán el premio máximo; si se equivocan, tendrán que conformarse con 3.000 euros.

Con la historia de Boris resonando en el plató y la incertidumbre a flor de piel, los concursantes deben tomar su decisión final.

*Puedes volver a ver el programa de 'Tesoro o Cacharro' al completo en atresplayer.com.

Las 6 de laSexta

  1. Polonia derriba varios drones rusos que "violaron repetidamente" su espacio aéreo durante un ataque a Ucrania
  2. Sesión de control, en directo | El Gobierno encara su primera derrota del curso político con el 'no' a la reducción de la jornada laboral
  3. Trump señala a Israel tras "bombardear unilateralmente" a Qatar: "Fue una decisión de Netanyahu, no mía"
  4. Koldo García acordó reunirse con Delcy Rodríguez tres meses después de la salida de Ábalos del Gobierno
  5. El 'suelo pegajoso' que frena el ascensor social de los jóvenes españoles: el nivel educativo de los padres pesa más que sus ganas
  6. Begoña Gómez declara de nuevo ante el juez Peinado, esta vez por un presunto delito de malversación