"Tengo ganas de quitarme la ropa": el cómico momento de Boris Izaguirre al presentar su objeto en 'Tesoro o cacharro'

Duelo final en 'Tesoro o Cacharro': ¿valen más los querubines de Boris Izaguirre o una moneda de oro? Alberto y Alejandro se juegan 5.000 euros apostando por el artículo del invitado.

El programa entra en su ronda definitiva con una decisión crucial sobre la mesa: ¿vale más el objeto personal de Boris Izaguirre o una clásica moneda de oro?. Los concursantes, Alejandro y Alberto, se juegan el gran premio de 5.000 euros en un enfrentamiento inesperado entre lo sentimental y lo tangible.

En este primer programa que laSexta ha estrenado este martes, el invitado estrella ha sido Boris Izaguirre, quien ha traído al plató un objeto con gran carga emocional: una pareja de querubines del barroco colonial. "Es un objeto muy especial para mí, porque tiene un valor sentimental altísimo; me lo regaló un amigo y es una de las cosas que me traje de Caracas cuando me mudé a España. Me ha acompañado durante estos 33 años", explica el presentador venezolano visiblemente emocionado.

Iñaki López, presentador del programa, exige a los concursantes decidir cuál de los dos artículos tiene más valor. Si los querubines superan el precio de la moneda de oro, Alejandro y Alberto se llevarán el premio máximo; si se equivocan, tendrán que conformarse con 3.000 euros.

Con la historia de Boris resonando en el plató y la incertidumbre a flor de piel, los concursantes deben tomar su decisión final.

