Los cinco signos más atractivos y seductos de septiembre 2025, según Jabifus: "Te atrapan con la mirada"

Jabifus, astrólogo de Aruser@s, avanza cómo viviremos el ingreso de la luna en Tauro este 10 de septiembre y qué signos serán los más afectados. Además, nos devela cuáles son los más atractivos del zodiaco.

El astrólogo de Aruser@s, Javier Fuster, avanza este miércoles en el plató cómo viviremos el nuevo tránsito que está por llegar a nuestras vidas: el ingreso de la luna en Tauro. Un momento que, sobre todo, afectará a tres signos en particular: Tauro, Virgo y Capricornio.

"Tenemos por delante un día de ideas fijas para poner en práctica en aquellas cosas que hemos dejado de lado por falta de tiempo", desvela el experto, que señala que Tauro nos dará "constancia y esfuerzo" para conseguirlo.

Para protegernos de toda la energía que impactará en nosotros, el astrólogo recomienda vestir de colores marrones o llevar con nosotros una "obsidiana". Una piedra protectora que absorberá lo negativo para equilibrar nuestras emociones.

Además, el experto nos devela qué 5 signos serán los más atractivos este mes de septiembre.

Leo: "El signo más carismático y seductor por excelencia, un signo regido por el sol que, si se propone conquistar a alguien, lo consigue"

"Con su aura de misticismo y el enigma que lo rodea, te atrapa por completo"

"Pese a que parezcan tímidos, su regente en Libra, el planeta del amor y la seducción, hace que te termine de enganchar"

"Regido por Venus, es un signo que le encanta gustar y llamar la atención y tiene un aura que te enamora"

"Conquistan con la mirada y su intensidad llama la atención"

